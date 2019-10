BPA a' càineadh Comhairle na Gàidhealtachd

Thuirt am Ball-Pàrlamaid Albannach Ceit Fhoirbheis gun robh beachdan a nochd ceannard Chomhairle na Gàidhealtachd mu fhoghlam Gàidhlig ann an litir an t-seachdain a chaidh dìreach uabhasach.

Bha Mairead NicDhàibhidh air sgrìobhadh gu bheil an taic a tha a' Ghàidhlig a' faighinn mì-chothromach, is gu bheil neo-ionnannachd ann le Beurla.

Choinnich Ceit Fhoirbeis ri ceannardan Chomhairle na Gàidhealtachd an-dè, agus às dèidh làimh thuirt i nach robh iad a' tuigsinn foghlam tro mheadhan na Gàidhlig.

Eagal

Tha i ag ràdh gu bheil an cànan ann an suidheachadh èiginn, gu bheil beachdan na comhairle a' cur eagal oirre, is gum feum cuideam a chur orra taic a thoirt seachad.

Thuirt i: "Tha e ceart gu leòr daoine seasamh suas agus a bhith ag ràdh gu bheil iad a' cur taic ris a' Ghàidhlig, ach aig a' cheann thall, feumaidh an t-airgead a bhith ann, feumaidh na poileasaidhean a bhith ann agus feumaidh na sgoiltean ùra a bhith ann, agus tha mise mar eisimpleir airson faicinn barrachd sgoiltean aig àrd ìre tro mheadhan na Gàidhlig - ach feumaidh an riaghaltas a bhith ag obair leis a' chomhairle airson sin a chur air dòigh.

Deich bliadhna

"Tha an t-eagal orm-sa a-nis gu bheil sinn a' dol air ais cha mhòr deich bliadhna.

"Mar sin, tha an t-eagal orm agus feumaidh sinn uile cur cuideam ann an dòigh air na daoine a tha a' cur na poileasaidhean seo air dòigh."