Tha cothrom ga thoirt do dh'òigridh am beachdan a thoirt seachad air mar a tha Pàirce Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh air a ruith, tro bhuidheann-iomairt ùr. Chaidh a' bhuidheann a chuir air bhog ann am Baile nan Granndach Diluain far an deach innse dè na h-amasan a th'aig buill. Tha an aithris seo aig Fionnlagh Cunniffe.