Sùil air ais gu Mòd Bhaile Ghobhainn 1990

Fad na seachdainsa, tha sinn gu bhith a' toirt sùil air adhart gu Mòd Ghlaschu a tha a' tòiseachdainn Dihaoine. 'S e seo a' chiad uair a tha am Mòd air a bhith sa bhaile airson deich bliadhna fichead cha mhòr. An toiseach ge-tà, sùil air ais, agus tha Ruairidh MacÌomhair air a bhith a' rùrach tron tasglann gus aithris a thoirt dhuinn mun turas mu dheireadh a chaidh Mòd a chumail sa bhaile, ann am Baile Ghobhainn, ann an naoi ceud deug ceithir fichead sa deich.