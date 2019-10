Rannsachadh drabastachd

Chaidh tuilleadh fiosrachaidh fhoillseachadh anns na beagan mhionaidean mu dheireadh mun ath-sgrùdadh air an dòigh anns an do rinn Scotland Yard rannsachadh air casaidean mu chearcall drabasdachd chloinne aig Westminster, nach robh idir ann. Tha càineadh làidir ann air mar a làimhsich poilis aithrisean an aghaidh àrd luchd-poileataigs agus ceannardan airm, ach nach tàinig gu casaidean neo duine a chur an grèim. Chaidh an duine a thog na casaidean meallta, Carl Beech, a chur dhan phrìosan airson ochd bliadhna deug.

Cùirt an t-Seisein

Tha Cùirt an t-Seisein ann an Dùn Èideann a' breithneachadh an-diugh air am faodadh Boris Johnson a chur dhan phrìosan nan toireadh e an Rìoghachd Aonaichte a-mach às an Aonadh Eòrpach gun aonta. Tha am ball-pàrlamaid aig an SNP, Joanna Cherry, am measg na dh'fhaighnich beachd laghail air dè thachradh mura toir am Prìomhaire feart air Achd Benn a chaidh a stèidheachadh airson stad a chur air Brexit gun aonta.

Rory Stewart

Leig Rory Stewart, a sheas airson ceannas nan Tòraidhean, fhaicinn gu bheil e air falbh às a' phàrtaidh agus gu seas e sìos mar bhall-pàrlamaid aig an ath thaghadh choitcheann. Chaidh a' chuip Thòraidheach a thoirt bhuaithe air a' mhìos seo chaidh an dèidh dha a dhol an aghaidh Bhoris Johnson agus e a' feuchainn ri stad a chur air Brexit gun aonta. Thuirt e gum bi e a' seasamh san taghadh airson Mèar Lunnainn.

Foghlam Gàidhlig

Thuirt an Dtr Mìchael Foxley, a bha na cheannard air Comhairle na Gàidhealtachd aig aon àm, gur e briseadh-dùil mòr dha a th' ann am beachdan a nochd an t-seachdain seo mu fhoghlam Gàidhlig. Bha Mgr Foxley a' bruidhinn air an litir a sgrìobh ceannard na comhairle an-dràsta, Mairead NicDhàibhidh, anns an tuirt i gu bheil an taic do dh'fhoghlam Gàidhlig mì-chothromach oir gu bheil cothrom aig clann sa Ghàidhlig air goireasan is stòras nach eil aig clann na Beurla. Thuirt an Dtr Foxley, am measg rudan eile, gun do dhearbh rannsachadh nuair a bha e fhèin na chomhairliche gu bheil foghlam tro mheadhan na Gàidhlig nas saoire na foghlam Beurla.

Facebook

Chuir Facebook dìon air am planaichean airson teachdaireachd air na meadhanan aca gu lèir a chur am falach le encryption, an dèidh do Bhreatainn a dhol còmhla ris na Stàitean Aonaichte agus Astràilia a' togail dragh mu na h-atharraichidhean sin. Chuir Rùnaire na Dùthcha, Priti Patel, a h-ainm ri litir fhosgailte ag argamaid gum bi e nas doirbhe do dh'ùghdarrasan air feadh an t-saoghail a-niste stad a chur air eucoir. Thuirt Facebook gu bheil làn chòir aig daoine air còmhradh prìobhaideach air-loidhne.