Brexit

Thuirt Rùnaire Bhrexit, Stephen Barclay, gur aithne dhan Aonadh Eòrpach gur e tairgse dha-rìribh a th' ann am plana Bhreatainn airson Brexit. Dh'fhoillsich am Prìomh Mhinistear molaidhean an-dè fo am biodh Èirinn a Tuath a' fuireach sa mhargaidh shingilte, ach a' fagail Aonadh nan Cusbainn còmhla ris a' chòrr dhen Rìoghachd Aonaichte, rud a dh'fhàgadh sgrùdaidhean cusbainn ann an Èirinn. Thuirt an Coimisean Eòrpach gu bheil adhartas ann, ach gu bheil plana Bhreatainn cuideachd a' bagairt na sìthe ann an Èirinn agus a' cur teagamh ann an dòighean obrach na margaidh singilte.

Peinnseanan

Thàinig britheamhnan dhan cho-dhùnadh nach deach dìmeas a dhèanamh air boireannaich a rugadh anns na leth-cheudan air an tàinig feitheamh nas fhaide na bha dùil ri peinnsean na stàite. Thuirt an Àrd Chùirt ann an Lunnainn nach urrainn dhaibhsan riagladh air co-dhùnadh a rinn ministearan riaghaltais. Bha luchd-iomairt a' cumail a-mach gu bheil an t-ardachadh ann an aois a' pheinnsein do bhoireannaich, gu 66, mì-chothromach, oir nach d' fhuair iad ùine ullachadh airson na bliadhnaichean sin gun peinnsean stàite.

Foghlam Gàidhlig

Tha Fear-Gairm Buidheann Thar-Phàrtaidh na Gàidhlig, Alasdair Allan, am beachd bruidhinn ri Comhairle na Gàidhealtachd mum poileasaidh air foghlam Gàidhlig. Tha sin an dèidh do Cheannard na Comhairle, Mairead NicDhàibhidh, litir a chur dhan a Dotair Allan ag ràdh gu bheil neo-ionnannachd ann leis gu bheil cothrom aig sgoilearan Gàidhlig air taic airgid agus goireasan nach eil aig clann na Beurla. Dh'innis an Comhairliche Alasdair MacFhionghain, a tha os cionn chùisean buidseit agus Gàidhlig na comhairle, dhan BhBC, nach bu chòir, na bheachd-san, diofar sam bith a bhith ann eadar goireasan ann am foghlam Gàidhlig is Beurla. Ach, thuirt e ged nach eil dùil aig a' chomhairle an-dràsta an còrr sgoiltean Gàidhlig a thogail nach eil gnothach aig a sin ri poileasaidh agus gur e cion an airgid as coireach ri sin.

Dèiseadh

Tha a h-uile colas gur i Alba a' chiad dhùthaich san Rìoghachd Aonaichte anns am bi casg air dèiseadh chloinne. An-dràsta, tha cead aig pàrantan is lùchd-cùraim clann a chronachadh gu corporra gun chus neart, ach tha làn dùil gum bhòt Pàrlamaid na h-Alba feasgar airson cur às dhan a' phrionnsabal sin. Tha buidhnean Crìosdaidh am measg na tha a' gearain gun toireadh an lagh ùr buaidh air còir phàrantan clann a smachdachadh ann an dòigh reusanta far a bheil sin iomchaidh.