Buaireadh mu phoileasaidh FTMG Chomhairle na Gàidhealtachd

Tha pàrantan am Port Rìgh a dol às àicheadh gu bheil mì-rùn ann eadar luchd na Gàidhlig agus luchd na Beurla san sgìre. Tha seo a' tighinn as dèidh do cheannard Comhairle na Gàidhealtachd sgrìobhadh do bhuidheann thar phàrtaidh na Gàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba a dh'innse gun deach sgarradh adhbhrachadh sa bhaile le bhith a' togail Bunsgoil Ghàidhlig. Dh'innis Comhairle na Gàidhealtachd gu bheil iad a' sireadh comhairle laghail feuch ciamar a chaidh an litir a tha a' togail iomadh cheist mu mhaoineachadh son foghlam tro mheadhan na Gàidhlig a sg aoileadh air na meadhan sòisealta.