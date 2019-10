Chaidh seann sgoil Bhaile Ailein ann an Leòdhas fhosgladh gu h-oifigeil an-diugh mar hub coimhearsnachd. 'S i a' Bhana-Phrionnsa Rìoghail a dh'fhosgail an togalach. Ged a tha Comann Eachdraidh Cheann an Loch air a bhith ga chleachdadh fad iomadach bliadhna, thathas an dòchas gum bi e na bhuannachd don choimhearsnachd gu lèir às dèidh an obair-leasachaidh. Tha an aithris seo aig Shona Nic a' Phiocair.