Fhuair tidsearan a tha a' teagasg tro Mheadhan na Gàidhlig ro-shealladh air goireas ùr, a tha ag amas air Gàidhlig a theagasg aig ìre nan tràth bhliadhnaichean. 'S e goireas air-loidhne a th'ann an "Gàidhlig nan Òg" far am bi faclan is abairtean air diofar chuspairean a' nochdadh le faidhlichean fuaim, gniomhan agus dealbhan, do phàrantan agus luchd-obrach. Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.