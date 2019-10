Brexit

Chaidh Boris Johnson às àicheadh gu bheil plana aig an Riaghaltas airson sreath de phuist faisg air a' chrìch ann an Èirinn airson sgrùdaidh chuspainn an dèidh Bhrexit. Thuirt am Prìomhaire gum bi e a' foillseachadh mholaidhean mionaideach a dh'aithghearr an àite a' Chùl-Stad a chaidh a dhealbh airson crìoch chruaidh a sheachnadh. Tha Ceann-Suidhe Sinn Féin, Mary Lou McDonald, am measg na thuirt nach gabh iad ris a' phlana sin.

Harland and Wolff

Chaidh an gàrradh iarainn ann am Béal Feirste anns an deach an Titanic a thogail a shàbhaladh. Bha coltas ann gun robh Gàrradh Harland and Wolff a' dùnadh, an dèidh dha a dhol gu rianachd anns an Lùnastal. Ach tha InfraStrata, companaidh a tha an sàs ann am pròiseactan chumhachd ath-nuadhachail, air a cheannach air £6m.

Foghlam Gàidhlig

Chaidh buidheann neo-fhoirmeil a stèidheachadh ann an Inbhir Nis airson leasachadh a thoirt air foghlam tro mheadhan na Gàidhlig sa bhaile. Dh'aontaich na chruinnich ann am bun-sgoil Ghàidhlig a' bhaile an-raoir, gu bheil sgoil Ghàidhlig ùr a dhìth air Inbhir Nis. Chaidh bruidhinn cuideachd air aonad ùr far am biodh foghlam gu tur sa Ghàidhlig eadar trì bliadhna agus 18 bliadhna de dh'aois.

Bàs Shaighdeir

Thòisich rannsachadh air bàs shaighdeir à Dùn Phris is Gall-Ghàidhealaibh a bha a' dol tro dheuchainn fiosaigeach air là teth. Chaochail an Cpl Joshua Hoole, à Eaglais Fheichein, nuair a dh'fhàs e tinn aig deuchainn anns na Brecon Beacons anns an Iuchar ann an 2016. Bha an Cpl. Hoole a' giùlain uidheamachd thruim air là blàth aig 30c.

Hong Kong

Bha sabaid ann an Hong Kong eadar poilis agus luchd-iomairt airson deamocrasaidh. Bha na h-ùghdarrasan an dèidh casg a chur air caismeachdan air an là a tha Sìona a' comharrachadh 70 bliadhna de riaghladh Chomannach.

Joint Warrior

Tha eacarsaich mhòr nam feachdan armaichte, Joint Warrior, a' tòiseachadh Disathairne mu chladaichean cheann a tuath na h-Alba. Tha an Rìoghachd Aonaichte os cionn na h-eacarsaich eadar-nàiseanta air muir, san adhar agus air tìr, a bhios ann dhan 17mh là den mhìos.