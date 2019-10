Stailc a' toirt buaidh air trèanaichean-oidhche

Image copyright PA

Thug stailc buaidh air na trèanaichean-oidhche eadar a' Ghàidhealtachd agus Lunainn airson na dàrna oidhche - is seirbheisean gan cur dheth.

Tha loidhnichean piogaid air a bhith ann, ann an Inbhir Nis agus anns a' Ghearasdan is luchd-obrach agus Serco, a tha a' ruith na seirbheis, air a dhol a-mach air a chèile.

Chaidh seirbheisean air a' Chaledonian Sleeper a chur dheth a-rithist Oidhche Luain.

Tha aonadh an RMT ag ràdh gu bheil uallach obrach uabhasach air na buill aca is nach do nochd adhartas sam bith ann an còmhraidhean le Serco.

Dh'fhàg iad air Serco cuideachd nach do chùm iad ri gealltanasan gus an t-uallach a th' air luchd-obrach a lùghdachadh.

Thuirt Serco nach eil adhbhar aig an luchd-obrach a bhith air stailc, is gu bheil iad ag iarraidh chòmhraidhean a bharrachd agus soilleireachadh air dè dìreach a tha luchd-obrach a' sireadh.

Thig an stailc gu ceann aig 11:59m Dimàirt, ach tòisichidh iomairt-obrach bho 12:00m Oidhche Mhàirt.