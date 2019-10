Iarrtas airson sgoil Ghàidhlig ùir an Inbhir Nis

Tha Sgoil Ghàidhlig ùr a dhìth air Inbhir Nis, a rèir na chruinnich ann am Bun-Sgoil Ghàidhlig a' bhaile Oidhche Luain a dheasbad foghlaim Ghàidhlig.

Bha dragh ann nach eil adhartas ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig ann an Inbhir Nis, gu h-àraid an taca ri Glaschu.

Bha pàrantan agus buill bho Chomann nam Pàrant agus Chomann na Gàidhlig am measg na bha an làthair.

Chaidh bruidhinn cuideachd air aonad ùr far am biodh foghlam gu tur sa Ghàidhlig eadar trì agus 18 bliadhna de dh'aois.

Chaidh buidheann neo-fhoirmeil a stèidheachadh airson cùisean a ghluasad air adhart.

A rèir fhir de na pàrantan, Calum MacLeòid, tha sgoil ùr a dhìth, agus tha e an urra ri pàrantan adhartas a dhèanamh.

Trì gu ochd deug

"Tha sinn feumach air sgoil ùir," thuirt e.

"Bhiodh e math cuideachd sgoil airson aoisean trì bliadhna gu 18 bliadhna, làrach mar gum biodh, ach gu deimhinne, tha sinn feumach air sgoil ùir an seo.

"Tha mi a' smaoineachadh a-nis, feumaidh sinn mar phàrantan rudeigin a dhèanamh, plana air choireigin a chur air bhonn airson foghlam tro mheadhan na Gàidhlig ann an Inbhir Nis, oir chan eil Comhairle na Gàidhealteachd a' dol ga dhèanamh."

Thuirt Iain Caimbeul a tha na neach-rannsachaidh aig Oilthigh na Gàidhealtachd 's nan Eilean: "Ann an Inbhir Nis, tha duilgheadasan ann le goireasan ceangailte ris a' bhun-sgoil agus gu bheil tòrr sgoilearan anns an sgoil a-nis, gu bheil tuilleadh 's a chòrr ann an iomadach dòigh anns an sgoil agus nach eil an sgoil mòr gu leòr - sin agad am prìomh dhuilgheadas ann an seo - agus nach eil gu leòr sgoilearan a' gluasad chun na h-àrd-sgoile - an Acadamaidh Rìoghail.

Bun-sgoiltean is àrd-sgoiltean

"Ma choimheadas tu air an t-suidheachadh aig ìre nàiseanta, tha suas gu 3,500 anns na bun-sgoiltean, ach tha sin an uair sin a' lùghdachadh gu mòr gu nas lugha na 1,500 aig ìre na h-àrd-sgoile - agus chan eil dòigh air thalamh a tha thu a' dol a chruthachadh an ath-ghinealaich a tha fileanta ann an Gàidhlig ma 's e sin an suidheachadh a th' ann.

"Rud a tha mi fhìn a' moladh, 's e gum bu chòir campas ùr a bhith air a chruthachadh anns a' bhaile seo airson trì bliadhna gu 18 bliadhna, agus bhiodh tu an uair sin a' cruthachadh mu chuairt air an sgoil ionadan eile ceangailte ri teagasg agus taic is ionad coimhearsnachd is ionad taisbeanaidh agus mar sin air adhart - agus cuideachd tha mi cinnteach ionadan spòrs.

"Bhiodh tu a' cruthachadh seòrsa de bhaile bheag a bhiodh gu math fallain agus a' cruthachadh misneachd dha na sgoilearan gu bheil iad beò ann an saoghal a tha sinn ann an-diugh agus gu bheil iad ceangailte ris an t-saoghal mhòr agus campas ùr - chan e dìreach an sgoil fhèin - agus gum biodh iad a' faicinn chothroman Gàidhlig a chleachdadh taobh a-muigh na sgoile cuideachd."