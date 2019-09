Bàt'-aiseig an Eilein Sgitheanaich 50 bliadhna de dh'aois

Image copyright Skye Ferry Image caption Tha am MV Gleann a' Chaolais a' dol eadar Gleann Eilg air tìr-mòr agus Caol Reatha san Eilean Sgitheanach

'S e am MV Gleann a' Chaolais an aon bhàt'-aiseig le clàr-tionndaidh a tha fhathast a' seòladh san t-saoghal.

Tha i a' dol air an t-slighe as sine eadar an t-Eilean Sgitheanach agus tìr-mòr, a' giùlain chàraichean agus luchd-siubhail tarsainn Chaolais Chaoil Reatha eadar Gleann Eilg agus Caol Reatha.

Tha bàt'-aiseig do charbadan air a bhith air an t-slighe bho 1934, agus tha 12,000 duine a' siubhail air a' Ghleann a' Chaolais gach bliadhna.

Chaidh a togail san Truthail ann an Siorrachd Àir a Deas le companaidh togail-shoithichean Ailsa.

'S e companaidh coimhearsnachd a tha a' ruith an t-soithich agus na seirbheis.