Co-labhairt nan Tòraidhean

Geallaidh an Seansalair, Sajid Javid, na billeanan notaichean do phròiseactan bhun-structair na òraid aig co-labhairt nan Tòraidhean ann am Manchester an-diugh. Tha bann-leathann nas luaithe, lìonra fòn-làimhe 5G, seirbheis nam busaichean ann an sgìrean dùthchail agus rathaidean am measg na gheibh buannachd às an airgead.

Brexit

Thig sin agus na pàrtaidhean dùbhlanach a' coinneachadh an-diugh cuideachd a dheasbad dhòighean air an cuireadh iad stad air Brexit gun aonta aig deireadh na Damhair. Tha dùil gum bruidhinn iad air an urrainn dhaibh agus am bu chòir dhaibh bhòt cion-earbsa a ghairm anns an Riaghaltas.

Saudi Aràibia

Thuirt Saudi Aràibia gum bi ola gann agus aig prìs eagallaich mura cuir an saoghal gu lèir smachd air Ioran. Thuirt Prionnsa a' Chrùin ann an Saudi Aràibia, Mohammed bin Salman, gur e fuasgladh poilitigeach a b' fheàrr, oir gun dèanadh cogadh cron air eaconomaidh na cruinne. Agus chaidh e às àicheadh cuideachd gur e a dh'òrdaich bàs an fhir-naidheachd Jamal Khashoggi anns an Dàmhair an-uiridh.

Murt

Tha poilis ann an Obar Dheathain ag iarraidh fiosrachaidh mu mhurt anns a' bhaile. Chaidh corp Mairead Robasdain, a bha 54, fhaighinn ann am flat ann am Promenade Court Dihaoine, agus tha na poilis ag ràdh gun do dh'fhulaing i fìor dhroch ionnsaigh. Thuirt na poilis gum bi iad an làthair anns an sgìre sin den bhaile a' chiad ghreis.

Thomas Cook

Thuirt oifigich gum faodadh dà mhìos a bhith ann mus fhaigh cuid an airgead air ais bhon chompanaidh shaor-làithean Thomas Cook a chaidh fodha an t-seachdain seo chaidh. Tha e coltach gum faigh feadhainn a phàigh le cairt Direct Debit an t-airgead an ceann cola-deug, ach gum bi an còrr a' feitheamh cho fada ri dà mhìos ris. Tha dùil gum faigh 360,000 duine an t-airgead air ais.

Trump

Dh'fhoillsich Buidheann Trump dealbhan den phlana airson leasachaidh thaigheadais mhòir aig an ionad ghoilf ann an Siorrachd Obar Dheathain. Fhuair am plana airson 550 taigh, bùthainnean, àiteachan-bìdhe agus talla coimhearsnachd cead an t-seachdain seo chaidh.

Ceadan-dealbhachaidh

Tha coltas ann nach fheum cead-dealbhachaidh iarraidh tuilleadh do phròiseactan a tha gu maith na h-àrainneachd an Alba. Tha Riaghaltas na h-Alba a' beachdachadh air cur às do chead-dealbhachaidh do rudan mar sgeamaichean ionadail airson chumhachd ath-nuadhachail agus ionadan airson an dealan ùrachadh ann an carbadan dealain.