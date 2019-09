Co-chomhairle Chùil Lodair a' tighinn gu crìch

Thig a' cho-chomhairle aig Urras Nàiseanta na h-Alba feuch Àraich Chùil Lodair a dhìon gu ceann Diluain.

Tha an làrach air a bhith aig meadhan deasbaid eadar companaidhean taigheadais agus iadsan a tha airson an làrach a dhìon.

Thòisich a' cho-chomhairle sa Ghiblean.

Tha an t-Urras air a bhith aig ceann iomairt airson an àraich aithneachadh le inbhe Dhualchas na Cruinne aig UNESCO.

Tha iarrtasan a' nochdadh ge-tà, airson taighean a thogail faisg air làimh, agus air fearann far a bheil fianais ann gun robh sabaid a' dol air adhart air 16mh an Giblean 1746.

Chaidh a' cho-chomhairle a chur air dòigh airson feuchainn ri barrachd dìon fad-ùine a thoirt don àraich.

Ach chan eil an t-Urras ach an urra ris an treas cuid de làrach a' bhlàir.

Mar sin chan eil sian a' cur stad air leasachadh prìobhaideach sam bith tachairt air a' chòrr den talamh.

Chan eil dìon laghail sam bith air an sgìre, agus tha eagal air cuid gum mill taighean agus gnìomhachasan an àrainneachd agus na seallaidhean a tha mun cuairt.

Sa Chèitean chaidh cead-dealbhachaidh airson leasachadh luach nam milleanan notaichean a dhiùltadh leis mar a bha uimhir na aghaidh.