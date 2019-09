Cùmhant Cidhe an Tairbeirt do chompanaidh eileanaich

Image copyright David Crocker/Geograph

Chuir Comhairle nan Eilean Siar fàilte air an naidheachd gur i a' chompanaidh RJ McLeod a fhuair an cùmhnant gus obair-leasachaidh a dhèanamh air cidhe an Tairbeirt anns na Hearadh.

Tha seo mar phàirt den obair a thathas a' dèanamh air cidhichean Loch nam Madadh, Ùige agus an Tairbeirt 'son 's gum bi iad freagarrach airson bàtaichean-aiseig ùra.

'S iad CMAL a th' air an cùmhnant seo, luach £14.3m a thoirt don chompanaidh RJ McLeod.

Thuirt Cathraiche Comataidh na Còmdhail aig Comhairle nan Eilean Siar gur e fìor dheagh naidheachd a bh' ann, chan e a-mhàin gu bheil obair-leasachaidh ga dèanamh air a' chidhe, ach cuideachd gu bheil companaidh ionadail os cionn na h-obrach agus cosnaidhean gu bhith na cois tron chompanaidh fhèin, agus tro chompanaidhean ionadail eile - rud air a bheil cruaidh-fheum san sgìre.

Tha dùil gun tòisich an obair air an ath-mhìos le dùil gun tig e gu crìoch as t-Earrach 2021.

'S e a' chiad là den ath-mhìos an ceann-là 'son tairgsean airson na h-obrach-leasachaidh aig Cidhe Loch nam Madadh, le dùil gun tòisich an obair sin toiseach na h-ath-bhliadhna.