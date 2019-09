Companaidh Bhradan na h-Alba ga cheannach

Image copyright PA

Tha Companaidh Bhradan na h-Alba - The Scottish Salmon Company - ga cheannach le companaidh a bhuineas dha na h-Eileanan Fàrach, airson còrr air £500m.

Tha Bakkafrost air aontachadh a' mhòr chuid dhen chompanaidh a ghabhail thairis bhon stòras Northern Link, agus an còrr a cheannach bhon luchd-earrann eile.

Tha Companaidh Bhradan na h-Alba ag obair anns na dusanan làraich air feadh nan eilean agus costa siar na h-Alba, agus bha iad mar an dàrna companaidh bhradan bu mhotha san duthaich an uiridh.

Tha Bakkafrost am beachd cosgaisean a ghearradh aig àrd-oifis Companaidh Bhradan na h-Alba ann an Dùn Èideann, agus le bhith a' toirt a-steach am biadh èisg aca fhèin.