Cathraiche ICT air a dhreuchd fhàgail

Dh'innis Caledonian Thistle gu bheil an cathraiche air a dhreuchd fhàgail.

Bha Graham Rae air a bhith san obair bho 2017.

Dhearbh ICT cuideachd gu bheil Ailean Mac a' Phì air a dhreuchd mar stiùiriche a leigeil dheth.

Tha Ross Moireasdan air a dhol na chathraiche.

Bha Mgr Moireasdan na leas-chathraiche thuige seo.

EGM

Tha seo a' tighinn is coinneamh shònraichte èiginneach gu bhith aig Caley Thistle tràth an ath-mhìos.

Chaidh a' choinneamh air an 3mh den Dàmhair a ghairm is ICT ag amas air stiùirichean ùra fhaighinn a chuireas barrachd airgid a-steach dhan chluba.

Ann am brath naidheachd bhon chluba, chaidh innse gu bheil Mgr Rae is Mgr Mac a' Phì a' leigeil seachad an dreuchdan gus àite fhàgail 'son daoine ùra tighinn a-steach le airgead.

Thuirt Graham Rae gur e urram a bh' ann dha a bhith na chathraiche air ICT, ged a dh'aidich e gun robh "iomadh dùbhlan ionmhais" ann le a bhith a' stiùireadh chluba san Championship.

Chaill Inbhir Nis àite sa Phrìomh Lìog ann an 2017, rud a tha air buaidh a thoirt air suidheachadh ionmhais a' chluba.