Iarrtas 'son fuasgladh a shàbhaladh Spòrs Gàidhlig

Tha Urras Brosnachaidh na Gàidhlig ag iarraidh air buidhnean Gàidhlig a tha an-sàs ann am foghlam agus gnothaichean coimhearsnachd tighinn còmhla airson "fuasgladh air an t-suidheachadh doirbh aig Spòrs Gàidhlig".

Chaidh a' bhuidheann a stèidheachadh bho chionn beagan bhliadhnaichean fo sgèith Chomunn na Gàidhlig (CNAG) airson spòrs agus cur-seachadan a chur air dòigh do dh'òigridh tro mheadhan na Gàidhlig.

Bha iad ga ruith mar rud leth-choimearsalta, le taic-airgid poblach agus sgoiltean is buidhnean eile a' pàigheadh airson nan seirbheisean aca.

Thàinig e am bàrr an t-seachdain seo gun tèid iad à bith agus gun caill triùir an cosnadh.

Urras Brosnachaidh na Gàidhlig

Dh'aontaich Urras Brosnachaidh na Gàidhlig bho chionn ghoirid beagan airgid a thoirt do Spòrs Gàidhlig airson uidheamachd spòrs a cheannach airson cur-seachadan air a' bhlàr a-muigh.

Thuirt iad gur e briseadh dùil a th' ann dhaibh nach tèid aig Spòrs Gàidhlig ris an airgead a chleachdadh.

Ann am brath-naidheachd thuirt iad gur e tàmailt a th'ann nach lean obair na buidhne a bha cho dlùth ri feallsnachd an urrais fhèin; barrachd òigridh a bhrosnachadh gus a' Ghàidhlig a chleachdadh nam measg fhèin.

Tha iad ag iarraidh gun tig buidhnean leasachaidh a' chànain còmhla feuch am faighear fuasgladh airson agus gum mair Spòrs Gàidhlig.

Dùbhlain

Tha a' bhuidheann-strì, Misneachd, a' cur ìmpidh air Bòrd na Gàidhlig barrachd a dhèanamh airson a' bhuidheann a shàbhaladh agus iad am beachd gu bheil an suidheachadh a' sgaoileadh teachdaireachd eu-dòchasach mu bhith ag obair ann an saoghal na Gàidhlig.

A-rèir Comunn na Gàidhig, cha robh na sgoiltean gan cleachdadh gu leòr, agus bha e duilich iarrtasan a choileanadh le sgioba cho beag agus foghlam Gàidhlig cho sgapte air feadh na dùthcha.

Chaidh CNAG gu Bòrd na Gàidhlig a shireadh taic èiginnich airson Spòrs Gàidhlig a chumail a' dol, ach tha duilgheadasan air a bhith ann ag aontachadh sin.

Thuirt neach-labhairt bho Bhòrd na Gàidhlig gu robh am bòrd aca taiceil ri bhith a' cuir maoineachadh a bharrachd ri Spòrs Gàidhlig ach gu robh tuilleadh fiosrachaidh ionmhasail a dhìth orra.