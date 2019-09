Brexit

Thuirt Mìcheal Gove, am ministear a tha os cionn an ullachaidh 'son Brexit gun aonta, nach eil adhbhar sam bith aig an Riaghaltas leisgeul iarraidh an dèidh breith na Priomh Chùirte an-dè gun robh dùnadh na Pàrlamaid mì-laghail. Tha dùil gum faigh Boris Johnson càineadh agus ceasanachadh an-diugh an dèidh dha tilleadh à New York agus Taigh nan Cumantan a' cruinneachadh às ùr an ceann leth uair. Thuirt Àrd Neach-Lagh nan Làbarach, Shami Chakrabati, gu bheil iad ag iarraidh gealltanais nach bi Brexit gun aonta ann mas gairm iad bhòt cion earbsa sa Phrìomhaire.

Dòmhnall Trump

Tha Dòmhnall Trump a' càineadh nan Deamocratach agus Taigh nan Riocdairean a' coimhead air a' cheann-suidhe a chur fo chasaid gun do dh'fheuch e ri cron a dhèanamh air Joe Biden, a tha a' beachdachadh air seasamh na aghaidh anns an taghadh an ath-bhliadhna. Dh'aidich Mgr Trump gun do dh'iarr e fiosrachadh bho cheann-suidhe na h-Ucrain mu mhac Mhgr Biden a bha ag obair airson ùine anns an Ucrain.

Ferguson Marine

Tha a' chosgais air luchd-pàighidh nan cìs, aig £50m, gu math nas motha na bha dùil, mar thorradh air trioblaidean Ferguson Marine air Chluaidh. Chaidh a' chompanaidh, a bha a' togail dà bhàt'-aiseig do Chaledonain Mac a' Bhriuthainn, fodha agus gu rianachd. A-niste tha na rianadairean Deloitte ag rà gur fhiach an dà bhàta gu math nas lugha na an t-suim a phàigh Riaghaltas na h-Alba airson an togail.

Seirbheis fiaclaireachd Uibhist

Tha ball nan Eilean Siar am Pàrlamaid na h-Alba, Alasdair Allan, agus comhairlichean Uibhist ag iarraidh air Bòrd Cùram agus Slàinte nan Eilean Siar bhòt eile a chumail air dùnadh trì ionadan fiaclaireachd Uibhist agus an cur còmhla aig Ospadal Uibhist 's Bharraigh. Tha iad ag ràdh gun toir sin droch bhuaidh air seirbheisean na fiaclaireachd agus air goireasan san ospadal.

Burraidheachd aig NHS na Gàidhealtachd

Thuirt fear de na dotairean a thog dragh mu bhurraidheachd aig NHS na Gàidhealtachd, Iain Ceannadach, nach eil adhartas mòr sam bith ann, bliadhna an dèidh dha na casaidean èirigh. Bha sreath mholaidhean ann an aithisg Sturrock sa Chèitean ach tha an Dtr Ceanadach ag ràdh nach do rinn Bòrd na Slàinte mòran fhathast. Thuirt NHS na Gaidhealtachd gu bheil iad ag obair gu ruige na molaidhean sin a chur an gnìomh.