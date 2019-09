Bhòt eile ga h-iarraidh air moladh obair fiaclaireachd Uibhist a mheadhanachadh

Image copyright Getty Images

Tha connspaid a' cuairteachadh a' cho-dhùnaidh seirbheisean fiaclaireachd an Uibhist a chur ann an aon àite.

Tha ball nan Eilean Siar am Pàrlamaid na h-Alba, Alasdair Allan, agus comhairlichean Uibhist ag iarraidh gun cùm Bòrd Cùraim agus Slàinte nan Eilean Siar bhòt eile air a' mholadh.

'S e am plana a b'fheàrr leis a' bhuidhinn gun tèid na h-ionadan fiaclaireachd a th' ann an-dràsta, ann an Lìonacleit agus Loch nam Madadh, a dhùnadh. Chaidh an t-ionad ann an Loch Baghasdail a dhùnadh sa Ghiblean 2017.

Nan àite, biodh an t-seirbheis air a meadhanachadh ann an Ospadal Uibhist agus Bharraigh ann am Baile a' Mhanaich.

Beachdan sgaraichte

Nuair a chaidh a' chùis a dheasbad aig coinneamh de Bhòrd Cùram agus Slàinte nan Eilean Siar sa Ghearran 2018 cha robh buill aonaichte air a' cheist le ceathrar a' cur taic ri moladh an t-seirbheis a thoirt còmhla air aon làraich agus ceathrar na aghaidh.

Fo na riaghailtean, dh'fhàg sin gun robh am facal mu dheireadh gu bhith le Àrd-oifigearan Bhòrd na Slàinte, Gòrdan Jamieson, agus Àrd-oifigear Comhairle nan Eilean Siar, Malcolm Burr.

An dèidh nam mìosan a' feitheamh ri freagairt bhuapa, chaidh fhoillseachadh bho chionn ghoirid gur e co-dhùnadh nan àrd-oifigearan an t-seirbheis a ghluasad gu Ospadal Uibhist agus Bharraigh.

Fearg

Ach tha am moladh bho thùs air fearg a chur air mòran de mhuinntir na sgìre, bho Èireasgaigh gu Beàrnaraigh le tòrr a' gearan ri ball-pàrlamaid Albannach nan Eilean Siar Alasdair Allan.

Thuirt esan: "'S e buille a tha seo do mhuinntir Uibhist a b'fheudar feitheamh bliadhna gu leth airson freagairt. Tha daoine ann an Uibhist gu làidir an aghaidh nam molaidhean seo.

"Tha piseach mòr air tighinn air fallaineachd fhiaclan eileanach sna deich bliadhna a chaidh seachad, a' cur às don droch chliù a bh'ann. Ach, 's e adhbhar dragh dhomh gun cuir na thathar a' moladh bacadh air an obair sin agus gun deach cùisean air ais.

"Leis an ùine a tha seo air toirt, a' chonnspaid mu dheidhinn nam molaidhean agus an dith thaic dhaibh am measg an t-sluaigh ann an Uibhist, tha mi dhen bheachd gum biodh e ceàrr leigeil leis a' mholadh seo a dhol air adhart gun cothrom eile a bhith aig buill Bhòrd Cùraim agus Slàinte beachdachadh neo bhòtadh air.

Dìth mhisneachd

Bha an Comhairliche Pòl Steele air moladh a chur air adhart san t-Samhain 2016 gun deigheadh coimhead air plana airson trì ionadan fiaclaireachd san sgìre.

Thuirt e gur e briseadh-dùil a bh'ann nach deach gabhail ris an sin le àrd-oifigearan na Comhairle agus a' Bhùird Slàinte.

"Rinn muinntir Uibhist gu math soilleir gu robh iad an aghaidh aon ionad a bhith ann aig na trì coinneamhan poblach a bh'ann air a' chùis.

"Tha e duilich argamaid a dhèanamh ris a' bheachd aig mòran sa choimhearsnachd nach fhiach co-chomhairleachadh phoblach leis gun deach co-dhùnaidhean a ruighinn mar-thà agus nach eil na beachdan acasan a' cunntadh.

"Nuair a bhios sinn a' bruidhinn ri daoine mu Chumachd Coimhearsnachd chan eil mi a' faicinn gun toir seo misneachd sam bith do mhuinntir Uibhist ann an obair nam buidhnean poblach againn."