Image copyright James McComas/ Tarradale Through Time Image caption Chaidh dust a' chnàimhneich a lorg air an là mu dheireadh den obair arc-eòlach

Tha duil gu bheil dust mhic-an-duine a fhuaireadh air làrach san Eilean Dubh mu 1,400 bliadhna de dh'aois.

Chaidh an cnàimhneach a lorg air an là mu dheireadh de dh'obair rannsachaidh air cladh Cruithneach ann an Tarbhdail faisg air a' Bhlàr Dhubh.

Tha arceòlaichean bho Chomann Arceòlais a' Chinn a Tuath air a bhith a' cladhach ann airson colla-deug agus fhuair iad fianais de na tomanan ùireach a bhathar a' cur air muin uaighean àrsaidh.

Air sgàth is cho searbh agus a tha an t-ùir cha d'fhuair iad dust mhic-an-duine gus an do lorg iad an rud "iongantach" seo.

Image copyright James McComas/ Tarradale Through Time Image caption Dh'fhaodadh gu bheil an dust 1,400 bliadhna de dh'aois

Tha arceòlaichean ag ràdh gu bheil an cladh air fear dhen fheadhainn as motha an Alba de làraich thìodhlagaidh nan Cruithneach a chaidh a chlàradh.

Tha Steve Birch air a bhith os cionn na h-obrach air an làraich agus thuir e: "B'e an là mu dheireadh againn agus, mar sin, chuir mi rotham beagan a bharrachd cladhaich a dhèanamh ann an uaigh far an robh mi air a bhith ag obair airson beagan làithean."

Sguaib e air falbh morghan agus gainmeach gus an do nochd cumaidhean neònach as an ùir.

"An dèidh dhomh làraich dhubha a lorg san talamh sgrìob mi beagan a bharrachd dhen ùir air falbh agus ghabh mi iongnadh nuair a thòisich cumadh cnàimhneich a' sìor fhàs follaiseach.

"Chìthinn an cnàimh-droma, agus nas fhaide shuas a' chuirp fhuair mi na gàirdeanan agus na gualainn, dìreach cumaidhean dorcha san ùir.

"Chaidh mi gu cùramach nas fhaide shuas far an d'fhuair mi an claigeann a th'air a ghlèidheadh nas fheàrr."

Lorg Mgr Birch cuideachd na casan agus tha e coltach gun robh iad air an ceangal ri chèile ron tìodlaigeadh, agus aig a' cheann thall cha mhòr nach fhaicear cumadh a' chnàimhneich gu lèir, agus timcheall air, "faileas fann de chiste".

Image copyright Andy Hickie Image caption Dealbh den chladh bhon adhar

Thuirt an t-Ollamh Gòrdan Noble bho Oilthigh Obair Dheathain, a th'air a bhith a' toirt comhairle dhan sgioba, gu robh Tarbhdail air fear dhe na cladhan Cruithneach as motha den t-seòrsa seo a chaidh a chlàradh.

"Tha mar a fhuaireadh duslach mhic-an-duine ann am fear dhe na h-uaighean gu sònraichte feumail leis gum faod e innse dhuinn dè cho aosd 's tha an uaigh agus rud beag a bharrachd mu cò a chaidh a thìodhlaigeadh ann.

"Cha deach cus obrach a dhèanamh air mòran de na cladhan seo agus, mar sin, tha pròiseactan mar seo cho cudromach ann an bhith ag innse dhuinn barrachd mu chleachdaidhean adhlacaidh nan Cruithneach." thuirt e.