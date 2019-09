Prìomh Chùirt

Thàinig Prìomh Chùirt na Rìoghachd Aonaichte dhan cho-dhùnadh gun robh e mì-laghail do Bhoris Johnson a' Phàrlamaid a chur ma sgaoil. Thuirt aona bhritheamh deug gu bheil iad uile den bheachd gun do dh'fheuch an riaghaltas ri maill a chur air obair bhunaiteach nam ball-pàrlamaid agus morairean agus gu bheil dùnadh na pàrlamaid a-niste seachad. Thuirt na britheamahn gu bheil a h-uile còir aig Pàrlamaid a bhith a' deasbud agus a' conaltradh aig àm cho neo-àbhaisteach ri Brexit. Thuirt Labhraiche Thaigh nan Cumantan, John Bercow, gu bheil esan dhen bheachd gum feum an taigh cruinneachadh a-rithist cho luath sa ghabhas.

Brexit

Thuirt àrd-bharganaiche an Aonaidh Eòrpaich airson Brexit nach eil adhbhar dòchais mòr sam bith ann gun gabh plana eile aontachadh an àite chùl-stad na h-Èireann. Thuirt Michel Barnier, ann an òraid sa Ghearmailt, gu feum an Rìoghachd Aonaichte tighinn air adhart le rud a tha a cheart cho math ris a' chùl-stad, mas gabh an t-Aonadh Eòrpach ris.

Thomas Cook

Dh'iarr Rùnaire a' Ghnothachais, Andrea Leadsom, air Seirbheis na Rianachd sùil a thoirt air na rinn stiùirichean Thomas Cook mas deach a' chompanaidh fodha. Tha gearainean ann gun robh feadhainn a' gabhail turasdail agus bònasan mòra fhad 's a bha a' bhuidheann ann an trioblaid. Thuirt Ms Leadsom nach eil adhbhar aice a bhith an amharas gun deach dad mì-laghail a dhèanamh. Thèid seachd deug mìle luchd-turais, a bha thall thairis nuair a chaidh Thomas Cook fodha, a thoirt air ais a Bhreatainn an-diugh. Thill còig deug mìle dhiubh an-dè.

Eucoir le fòirneart

Dh'èirich eucoir sa robh fòirneart ann an Alba chun na h-ìre as motha ann an ochd bliadhna. Bha e suas 10% air a' bhliadhna dhan Mhàirt. Bha eucoir feiseal, le èigneachadh na mheasg, suas 8%. Tha Riaghaltas na h-Alba air rannsachadh iarraidh a thaobh carson a tha mòran air an deach fòirneart a dhèanamh air ionnsaigh fhulang còrr 's aon turas.

Spòrs Gàidhlig

Thuirt Bòrd na Gàidhlig gun tug iad a h-uile taic a b'urrainn dhaibh do Spòrs Gàidhlig, a tha a' dol à bith. Bha Spòrs Gàidhlig, fo shealbh Chomann na Gàidhlig, a' tabhann spòrs agus cur-seachad do sgoilearan tro mheadhan na Gàidhlig. Thuirt Comann na Gàidhlig gur e cion taic 's cleachdaidh bho na sgoiltean 's coireach nach do mhair a' bhuidheann. Tha a' bhuidheann iomairt Misneachd ag ràdh, ge-tà, gu bheil cus bhuidhnean Gàidhlig ann an trioblaid agus a' dol à bith.

Tubaist aig muir

Chaill fireannach a bheatha nuair a chaidh car de bhàta faisg air Brùraigh feasgar an-dè. Chaidh aig duine eile air snàmh gu tìr. Thuirt na poilis gun deach innse do theaghlach an duine a chaochail agus gun tèid aithisg gu Neach-casaid a' Chrùin.