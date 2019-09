Iarrtas airson barrachd dìon dhan gheàrr-bhàn

Image copyright Paul Noble/SAIS Southern Cairngorms

Tha Pàrtaidh Uaine na h-Alba a' sireadh beachd a' phobaill air moladh a bheireadh barrachd dìon laghail don gheàrr-bhàn agus do shionnaich.

Tha faisg air 10,000 duine air freagairt a thoirt mar phàirt den chonaltradh phoblach mu phlanaichean nan Uaineach.

Tha iad a' cur air adhart Bile Dìon agus Glèidheadh Mhamalan Fiadhaich na h-Alba.

Tha am ball Uaineach am Pàrlamaid na h-Alba, Alison Johnstone, a' moladh casg iomlan air sealg shionnach an Alba agus barrachd dìon a thoirt do gheàrran-bàna.

Chaidh casg a chur air sealg nam beathaichean mar spòrs ann an 2002 ach tha an lagh fhathast a' leigeil ri deich faghaidean ri dhol air adhart air feadh na dùthcha.

Tha am bile a' moladh siostam ceadachaidh nas teanna airson smachd a chumail air sionnaich agus geàrran-bàna, a chuireadh stad air spadadh gheàrran-bàna air na monaidhean, cleachdadh a tha gu math bitheanta.

An dèidh iarrtas bho Achd Saorsa an Fhiosrachaidh ann an 2018 fhuaireadh gu bheil 26,000 geàrran-bana gam marbhadh a h-uile bliadhna ann an Alba sa chumantas.

Tha dùil a dh'aithghearr ri buil sgrùdaidh a rinn Riaghaltas na h-Alba air mar a tha mòintichean chearcan-fraoiche gan làimhseachadh agus bidh fiosrachadh mu spadadh gheàrran-bàna mar phàirt dheth.