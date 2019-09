Image caption Tha luaidh ga dhèanamh air Màiri Bremner

Bhàsaich Màiri Bremner a bha na comhairliche sna h-Eileanan Siar a' riochdachadh uàrd an Iochdair ann an Uibhist a Deas eadar 1979 agus 2003.

Bha i na Cathraiche air Comataidh na h-Obrach Sòisealta bho 1986 mus do leig i dhith a dreuchd mar chomhairliche.

A bharrachd air an sin bha i na h-iar-chathraiche air Comataidh a' Phoileasaidh agus an Stòrais, na cathraiche air Comataidh an Luchd-Obrach agus na riochdaire don chomhairle air COSLA.

A bharrachd air obair na comhairle, bha i an-sàs ann an iomadh rud eile tro na bliadhnaichean; mar eisimpleir, bha i na cathraiche air buidheann leasachaidh na Gàidhlig, Comunn na Gàidhlig.

Coimhearsnachd

B'ann à Gèirinis a bha Màiri - an tè bu shine de theaghlach mhòr anns an robh dà dhuine dheug gu lèir.

Rinn i trèanadh mar thidsear ann an Glaschu agus thill i dhan Ghearasdan far an robh i air a bhith san àrd-sgoil.

Bha i a' teagasg an sin gus an do phòs i fear de mhuinntir na sgìre, Raibeart Bremner.

Bha triùir mhac aca ach dh' fhuiling i fhèin agus Raibeart briseadh cridhe bho chionn beagan bhliadhnaichean nuair a chaochail fear de na mic aca gu h-obann.

Boireannaich

Bha Màiri a-riamh air an toiseach nuair a thigeadh e gu bhith a' seasamh chòirichean bhoireannach anns na h-Eileanan; bha i a' smaoineachadh gun robh boireannaich a' cur rudeigin sònraichte ri beatha phoblach.

Aig an taghadh comhairle mu dheireadh chuir e uabhas oirre nach deach boireannach idir a thaghadh air Comhairle nan Eilean Siar.

Bha Mòrag Rothach na comhairliche còmhla rithe agus tha i a' cuimhneachadh oirre mar bhoireannach air leth comasach.

"Bha eòlas aice air dè na feumalachdan agus bha faireachdainn aice airson feumalachdan dhaoine.

"Bha i math airson a bhith seasamh airson daoine a bha feumach agus airson boireannaich cuideachd.

"'S e boireannach làidir a bh'innte agus 's e buille a tha seo dhan choimhearsnachd gu lèir, chan e a-mhàin dha a teaghlach," thuirt a' Bhean-phòsta Rothach.

Luaidh

Tha brataich na comhairle aig leth-chrann aig na h-oifisean ann am Baile a' Mhanaich agus ann an Steòrnabhagh.

Thuirt fear-gairm na comhairle, Tormod Dòmhnallach: "Rinn Màiri obair mhòr airson na coimhearsnachd aice, gam frithealadh aig àrd ìre air a' chomhairle.

"Rinn i strì as leth na daoine a bha i a' riochdachadh agus dha na h-eileanan agus bha i làn co-fhaireachdain agus cùraim dhan fheadhainn as fheumaiche air taic nar measg.

"Tha ar smuaintean leis an duine aig Màiri airson còrr agus 50 bliadhna, Raibeart, agus a teaghlach agus na mòran charaidean a bh'aice," thuirt Mgr Dòmhnallach.

Tha Màiri a' fàgail an duine aice, Raibeart, dithis mhac agus oghaichean.