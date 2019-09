Pierwatch Thaigh an Uillt ga stèidheachadh

Chaidh buidhean ùr a' stèidheachadh ann an Taigh an Uillt ann an Earra Ghaidheal - gus dèiligeadh le duilgheadasan air a chidhe. Obraichidh na daoine ann an Taynuilt Pierwatch gu saor-thoileach air gnothaichean co-cheangailte le trafaic, sgudal agus luchd-cleachdaidh a' chidhe.

Tha trioblaidean air a bhith aca bho chionn ghoirid le bhanaichean càmpachaidh is daoine a' fàgail sgudal.

Ghabh Seonaidh MacCoinnich cuairt a-mach comhla riutha.