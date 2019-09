Subsadaidh do phròiseactan cumhachd ath-nuadhachail

Dhearbh Riaghaltas Westminster Dihaoine dè na pròiseactan cumhachd ath-nuadhachail anns na h-eileanan agus aig muir a gheibh subsadaidh bhon sgeama 'Contracts For Difference'.

Shoirbhich le dà thuath-gaoithe ann an Leòdhas - Muaitheabhal ann an Ìsgein agus Druim Leathan ann an Tolastadh.

Ach cha bhi airgead ann dhan phròiseact eileanach as motha a rinn tagradh, sin an tuath aig Lewis Windpower air iomall Steòrnabhaigh.

Suidheachadh a dh'fhaodadh buaidh a thoirt air plana airson càball dealain gu tìr-mòr.