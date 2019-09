Tagradh eile mu Jacqueline Ullmer

Image copyright Poileas Alba Image caption Chaidh Jacqueline Ullmer fhaicinn mu dheireadh air an 31mh den Lùnasdal

Tha na poilis air tagradh ùr a dhèanamh airson fiosrachadh mu bhoireannach a chaidh a dhìth bho chionn trì seachdainean.

Tha iad air mòran rannsachaidh a dhèanamh timcheall Dhrochaid Chàrr, far an deach Jacqueline Ullmer, 60 bliadhna a dh'aois, fhaicinn mu dheireadh aig a dachaigh ann an uairean beaga na maidne air an 31mh den Lùnasdal.

Tha na poilis airson cluinntinn bho dhuine sam bith a chunnaic i an là mus deach i a dhìth.

Tha dùil gun robh i air an t-slighe eadar an Aghaidh Mhòr agus Loidse a' Ghlinne Mhòir - "rathad an sgithidh" - eadar 15.00 agus 17.00 air an 30mh den Lùnasdal.

Tha luchd-teasargainn beinn, heileacoptair maor-chladaich agus daibhearan poileas air a bhith a' coimhead air a son.

Chaidh a' mhòr chuid de sgrùdaidhean a dhèanamh timcheall Dhrochaid Chàrr, a tha mu sheachd mìle air falbh bhon Aghaidh Mhòir.

Tha Jacqueline Ullmer 5tr. agus 6or. a dh'àirde, caol le falt donn meadhanach fada.

Nuair a chaidh i a dhìth, tha dùil gun robh briogais dhenim ghorm agus geansaidh oirre.