Cupa na Camanachd

Feuchaidh Camanachd an Òbain agus Baile Ùr an t-Slèibh a-rithist air cuairt dheireannach na Camanachd Disathairne 21mh là den t-Sultain, sa Ghearasdan le sìde nas fheàrr agus cothrom aig daoine a dhol a choimhead an gèam an-asgaidh.

Chuir an droch shìde stad air a' ghèam an t-seachdain a chaidh.

Bidh am Baile Ùr as aonais Ian Robinson a bhris a làmh sa chiad ghèam.

Tha cluicheadair bho sgioba an Òban, Scott Mac a' Mhaoilein, a bh'air a chasg an t-seachdain a chaidh, fhathast air a chasg bho nach deach an gèam a chrìochnachadh.

Tòisichidh an gèam aig 15.00 airson cothrom a thoirt dhaibh gèama na h-òigridh - Cupa MhicMhaighstir - a chluich air an aon phàirc aig 12.00 eadar Ceann Loch Seile agus Camanachd an Òbain.

Cluinnear an gèama beò air BBC Radio nan Gàidheal Disathairne, am prògram fhèin a' tòiseachadh aig 14.45, agus bidh sùil air adhart sa mhadainn air Spòrs na Seachdain bho 09.00.

Bidh an gèam air an telebhisean cuideachd, air an t-sianal BBC Scotland.