Briseadh dùil mu phròiseact gaoithe mòr eileanach

Tha dà phròiseact dealain ath-nuadhachail ann an Leòdhas air taic airgid fhaighinn bhon riaghaltas fon sgeama CFD - Contracts for Difference, ach chan eil am fear as mòtha a bha ga shireadh.

Nochd fiosrachadh bho Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte Dihaoine gu bheil tuathan-gaoithe Muaitheabhail ann an sgìre Èisginn agus an Druim Leathainn ann an Tolastadh air taic fhaighinn fo sgeama CFD, ach chan eil Tuath Gaoithe Steòrnabhaigh, le Lewis Wind Power.

Bha mòran an dùil gun robh e deatamach gu faigheadh na pròiseactan sa, agus gu sònraichte sgeama LWP, taic airson 's gum biodh leasachadh ann air a' chàball dealan gu tìr mòr - gu sònraichte nam biodh càball cho mòr ri 600MW gu bhith ann.

Thuirt Ceannard Leasaschaidh Comhairle nan Eilean Siar gur e briseadh dùil mòr a bh' ann nach d' fhuair sgeama mòr Lewis Wind Power taic airgid

Bha Calum Iain MacÌomhair ag ràdh gu feumadh bruidhinn ris na diofar chompanaidhean agus bhuidhnean a bhiodh an sàs anns na sgeamaichean feuch dè a' bhuaidh a bhiodh aige seo orra, agus air planaichean a' chàball.

A thuilleadh air an dà thuath-gaoithe ann an Leòdhas, tha dà sgeama nas lugha ann an Arcaibh cuideachd air taic fhaighinn.