Tha faisg air 600 duine a-nis air cur an aghaidh a bhith a' togail phort-fànais ann an Scolpaig an Uibhist a Tuath.

Tha Comhairle nan Eilean Siar, a th' air cùl a' phlana, a' tomhais gun cruthaicheadh an leasachadh suas ri 70 obair aig a' cheann-thall.

Tha Eilidh NicLeòid ag aithris.