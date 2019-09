Còrr air £300,000 de thaic bho Urras Oighreachd Ghabhsainn

Image copyright Urras Oighreachd Ghabhsainn Image caption Agnes Rennie agus Lisa NicIlleathain a' toirt seic de £10,000 dhan bhuidhinn Còmhla.

Tha uachdaran coimhearsnachd ann an ceann a tuath Leòdhais an dèidh còrr air £300,000 a thoirt do phròiseactan coimhearsnachd.

Uile gu lèir, tha còrr air 90 pròiseact air taic fhaighinn.

Tha taic airson cafe Alzheimer's, taighean-beaga aig pàirc ann an Eòrapaidh agus pròiseactan aig SpòrsNis nam measg.

Còmhla

Thug seic dhan bhuidhinn Còmhla bho chionn ghoirid taic an urrais gu còrr air £300,000.

Chaidh Còmhla a stèidheachadh le pàrantan agus luchd-cùraim a tha a' coimhead às dèidh cloinne le feumalachdan a bharrachd.

Thuirt Cathraiche Urras Oighreachd Ghabhsainn, Agnes Rennie, gur e deagh eisimpleir a bha seo dhan taic a tha a' bhuidheann a' toirt seachad.

Comann Eachdraidh Nis

Thairis air na mìosan mu dheireadh, thug an t-urras seachad taic de £80,000 airson cuideachadh le leasachadh aig Comann Eachdraidh Nis.

Chaidh Urras Oighreachd Ghabhsainn a stèidheachadh ann an 2007 às dèidh do mhuinntir an àite sealbh fhaighinn air an fhearann.

Tha 56,000 acaire fearainn anns an oighreachd eadar Barabhas agus Port Nis.