Gearainean mu phàirceadh anns an Òban

'S ann mu dheidhinn pàircidh as motha a tha luchd-turais a tha a' tighinn dhan Òban a' gearain air na meadhanan-sòisealta.

Agus feumar rudeigin a dhèanamh mun t-suidheachadh cho luath sa ghabhas airson muinntir a' bhaile a bharrachd air luchd-turais.

Sin beachd a' mhòr chuid aig coinneimh fhosgailte aig Comhairle Choimhearsnachd an Òbain oidhche Chiadain.

Tha pàirc-chàraichean le cìs phàircidh an ìre mhath falamh le daoine a' pàirceadh air sràidean air nach eil cìs idir.

Tha daoine a' gearain nach eil e comasach pàigheadh airson pàirceadh ro 09.00m agus nach urrainn do dhaoine pàigheadh airson dà là aig an aon àm ma tha iad a' gabhail aiseig.

Sgrùdadh mionaideach

Tha iad a' gearain cuideachd nach eil e soilleir mar bu chòir dhaibh app airson pàigheadh a chleachdadh.

'S e an gearain as motha ge-tà gu bheil daoine a' seachnadh nam pàirc-chàraichean agus a' pàirceadh air sràidean timcheall a' bhaile.

Thuirt comhairlichean aig a' choinneimh gun tèid ath-sgrùdadh mionaideach a dhèanamh air an sgeama pàircidh anns a' bhaile aig deireadh an t-seusain turasachd seo.

Nochd cuid aig a' choinneimh gum bu chòir pàirc-chàraichean iomadh-làr a thogail anns a' bhaile, ach thuirt aon chomhairliche gun cosgadh sin còrr air £4m agus bhruidhinn iad cuideachd mu shiostam 'pàirc is busaichean' airson a' bhaile agus 's dòcha an siostam rèile a cheangal ris an sin.