Foghlam Gàidhlig ga bhrosnachadh san Eaglais Bhric

Thèid fhaighneachd do phàrantan le pàistean a tha trì bliadhna de dh'aois anns an Eaglais Bhric am bu thoil leotha foghlam tro mheadhan na Gàidhlig dhan chloinn aca.

Dh'innis ceannard seirbheisean na cloinne aig Comhairle na h-Eaglaise Brice, Raibeart Naylor, do bhuill Comataidh an Fhoghlaim, na Cloinne 's nan Daoine Òga aig a' Chomhairle gu bheil Achd an Fhoghlaim (2016) a' cur dleastanais air ùghdarrasan ionadail a bhith a' brosnachadh còir phàrantan foghlam tro mheadhan na Gàidhlig a roghnachadh.

Tha dleastanas air a bhith air ùghdarrasan ionadail o chionn bhliadhnaichean taic a thoirt do dh'fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig.

Tha clann san Eaglais Bhric air a bhith a' dol a Shruighlea agus a Chomar nan Allt airson foghlam fhaighinn sa Ghàidhlig, le Comhairle na h-Eaglaise Brice a' pàigheadh na còmhdhail dhaibh.

Tha an àireamh air fuireach timcheall air 20 pàiste iomadach bliadhna.

Bidh aig a' Chomhairle a-niste ge-tà, ri a dhèanamh soilleir do phàrantan gu bheil còir laghail aca air foghlam Gàidhlig.

Dh'aontaich a' Chomataidh gun tèid ceisteachan a thoirt do phàrantan cloinne a tha gus tòiseachadh san sgoil-àraich, a leigeas leotha innse dè a b' fheàrr leotha.