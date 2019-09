Brexit

Thuirt Ceann-Suidhe Choimisein na h-Eòrpa, Jean-Claude Junker, nach urrainn dha a ràdh le fìrinn gu bheil adhartas ann an còmhraidhean Bhrexit. Thuirt Mgr Junker, a choinnich ri Boris Johnson a' bhòn-dè, nach eil plana cruaidh aig Breatainn an àite a' Chùl-Stad airson crìoch chruaidh a sheachnadh ann an Èirinn. Thuirt Mgr Junker, a tha a' fàgail a dhreuchd a dh'aithghearr, nach dèan e dad anns na beagan sheachdainnean mu dheireadh aige san obair a chuireadh àite Èireann anns an Aonadh Eòrpach ann an cunnart dìreach airson aonta a dhèanamh leis an Rìoghachd Aonaichte.

Eaconomaidh na h-Alba

Thàinig crìonadh air eaconomaidh na h-Alba sna trì mìosan eadar an Giblean agus an t-Ògmhios a rèir nam figearan as ùire. Tha am fiosrachadh bho Riaghaltas na h-Alba ag ràdh gun robh torradh sìos 0.3% anns an ùine sin. Bha lùghdachadh mòr ann an obair togail, agus 's gann a bha fàs idir ann an roinn nan seirbheisean. Ach an coimeas ris an aon àm an-uiridh bha fàs 0.7% ann an torradh na h-Alba, ged a tha sin fhathast nas lugha na bha fàs air feadh na Rìoghachd Aonaichte.

An Atmhorachd

Thuit ìre na h-Atmhorachd dhan ìre as lugha ann am faisg air trì bliadhna. Bha an Atmhorachd aig 1.7% air a' mhìos a chaidh, a rèir chlàr ceannaich an CPI, sìos bho 2.1% anns an Iuchar.

Bòrd na Gàidhlig

Tha ceathrar bhall air Bòrd na Gàidhlig fhàgail, no tha iad a' fàgail. Tha sin a bharrachd air Oifigear nam Meadhanan nach robh anns an obair sin ach beagan sheachdainnean. Tha diofar adhbharan aig gach duine airson falbh, ach tha feadhainn ag ràdh nach urrainn dhaibh taic a chur tuilleadh ris a' Bhòrd. Tha sinn fhathast a' feitheamh beachd bho Bhòrd na Gàidhlig, ach thuirt Riaghaltas na h-Alba gur aithne dhaibh na tha a' tachairt, agus gun tèid buill ùra fhastadh a dh'aithghearr.

Dòmhnach na Fala

Dh'fhosgail cùis-lagha an-diugh an aghaidh seann shaighdeir mu na thachair air Dòmhnach na Fala ann an Doire ann an Èirinn a Tuath bho chionn faisg air 50 bliadhna. Tha dà chasaid mhuirt mu choinneimh an duine, air a bheil iad a' toirt "Saighdear F", agus còig casaidean de dh'oidhirp air murt. Chaidh a' chùis a dhùnadh rè ùine agus fosglaidh i a-rithist anns an Dùbhlachd.

Innealan-airgid

Tha na sgìrean as miosa dheth an Alba a' call innealan-airgid Cashpoint an asgaidh nas luaithe na tha sgìrean beartach, a rèir na buidhne Which?. Tha Which? ag ràdh gun do dhùin aonan anns a h-uile deich de na h-innealan an asgaidh air a' bhliadhna gu leth mu dheireadh, air neo gun deach an atharrachadh gus am feum luchd-cleachdaidh suas ri £2 a phàigheadh a h-uile turas a tharraingeas iad airgead.