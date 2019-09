Innealan-airgid an sgìrean bochda a' fàs gann

Image copyright Getty Images

Tha sgìrean nas bochda ann an Alba a' call innealan-airgid a dh'fhaodas daoine a chleachdadh an asgaidh nas luaithe na àitichean eile, a rèir rannsachaidh bhon bhuidhinn Which?

Fhuair iad gu bheil faisg air aon inneal às gach deich air dùnadh sa bhliadhna gu leth a dh'fhalbh, neo gun deach cìs a chur orra.

Ged a tha innealan-airgid a chleachdar an asgaidh air dùnadh thar Alba air fad, tha barrachd dhiubh air an call ann an àitichean nas bochda, seach sgìrean a tha nas fheàrr dheth.

Chan e a-mhàin gu bheil innealan air dùnadh, ach tha cuid eile a-nis air atharrachadh is cìs suas ri £2 ann airson airgead a thoirt a-mach.

Leis gu bheil tòrr dhaoine ann a tha fhathast feumach air airgead-pàipear, tha Which? ag iarraidh gun dèan an Riaghaltas barrachd airson nach càill iad a-mach.