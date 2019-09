Casaidean drabasta an aghaidh neach-teagaisg

Chaidh casaidean drabasta a chur an aghaidh neach-teagaisg ann an Leòdhas, a rèir Phoileas Alba.

Nochdaidh am fireannach, a tha 60 bliadhna de dh'aois, ann an Cùirt an t-Siorraidh ann an Steòrnabhagh an ath-mhìos.

Bha e ag obair na thidsear sealadach aig Àrd-Sgoil MhicNeacail ann an Steòrnabhagh.

Thuirt Comhairle nan Eilean Siar gu bheil fios aca mu na casaidean agus gun do ghabh iad na "ceumannan freagarrach".