Faoileag bheò le saighead innte

Image copyright Lesley Morrison

Thuirt SPCA na h-Alba gu bheil iad draghail mu fhaoileig a chaidh fhaicinn ann an Eilginn le saighead no bolta chrois-bhogha troimhpe.

'S urrainn dhan fhaoileig sgèith fhathast, ach cha ghabhadh a glacadh airson leigheas a dhèanamh oirre.

Thuirt a' bhuidheann charthannais gu bheil iad airson grèim fhaighinn oirre is i a' fulang.

Tha iad ag ràdh gu bheil faoileagan air an dìon fon lagh, mar a h-uile eun eile, agus gur e eucoir a th' ann am marbhadh no an leòn.

Tha sin a' tighinn às dèidh mar a chaidh aithris gun deach saighead a chur ann am faoileig air Ghàidhealtachd anns an Iuchar.