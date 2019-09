Dragh mu Chidhe Phort Ilein

Às dèidh coinneimh aiseagan Ìle far an cualas mu cho trang 's a tha na seòlaidhean dhan eilean as t-Samhradh, tha BPA na sgìre air dragh a nochdadh gum faodadh Cidhe Phort Ilein a bhith cunnartach.

Chan eil cus rùm ann far am bi càraichean a' feitheamh, agus tha Mìcheal Ruiseal den bheachd gum feumar càraichean is luchd-coiseachd a chumail air falbh bho chèile nas fheàrr na tha a' tachairt an-dràsta.

Thuirt fear-labhairt bho CMAL gu bheil iad a' sgrùdadh nan cidhichean uile gu cunbhalach is gu bheil iad uile sàbhailte.

Thuirt iad gur e CalMac a tha ag obair orra is gum faod iadsan atharraichean iarraidh bho CMAL nam biodh sin a dhìth airson an cumail sàbhailte.