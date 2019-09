Trioblaidean trafaig Thobair Mhoire

Image copyright lucentius

Tha dòchas ann an Tobar Mhoire air fuasgladh air trioblaidean le trafaig air prìomh shràid a' bhaile, an dèidh coinneimh eadar Buidheann Coimhearsnachd Thobair Mhoire agus oifigearan Chomhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid.

Anns an ùine ghoirid, tha iad a' coimhead air rudan leithid casg-astair 20 m.s.u. air a' phrìomh shràid.

Dh'iarradh iad cuideachd soidhnichean nas fheàrr agus àitechan parcaidh ùine ghoirid a chur an sàs, a thuilleadh air àiteachan airson carbadan lìbhrigidh a-mhàin.

Air a' cheann thall, tha iad ag iarraidh cabhsair eile gus nach bi daoine a' coiseachd air an rathad.

Dh'fhaodadh sin a bhith mar phàirt den obair dìon thuiltean airson a' bhaile.

Tha iad a' coimhead cuideachd ri sgeama "park and ride" agus leasachadh air raon-parcaidh

Tha a' bhuidheann coimhearsnachd ag iarraidh obrachadh ann an compàirteachas leis a' Chomhairle airson seo a thoirt gu buil.