Dùnadh na Pàrlamaid

Tha Prìomh Chùirt na Rìoghachd Aonaichte ag èisteachd an-dràsta ri dà thagradh a thaobh an robh e laghail do Bhoris Johnson a' Phàrlamaid a chur ma sgaoil. Cho-dhùin Cùirt an t-Seisein ann an Dùn Èideann an t-seachdain seo chaidh nach robh e laghail, agus tha an tè-ghnothaich Gina Miller a' tagradh an aghaidh co-dhùnadh na h-Àrd-Chùirte ann an Lunnainn nach e gnothach cùirte a th' ann, ach gnothach poilitigeach. Thuirt am Prìomhaire gum fuirich e gus am faic e dè chanas a' Phrìomh Chùirt mus co-dhùin e an gairm e a' Phàrlamaid air ais.

Na Lib-Deamaich

Dùinidh Ceannard nan Libearalach Deamocratach, Jo Swinson, co-labhairt a' phàrtaidh ann am Bournemouth feasgar le bhith ag ràdh gun bheil Brexit coltach ri bhith a' cur teine ri do dhachaigh fhèin. Ach tha feadhainn fiù 's anns a' phàrtaidh aice fhèin a' càineadh Ms Swinson, a gheall gun cuireadh riaghaltas Lib-Deamach stad air Brexit gun referendum. Ach tha i ag ràdh aig a' cheart àm nach bu chòir dhan SNP cothrom fhaighinn air referendum eile air neo-eisimeileachd nam buannaicheadh iadsan taghadh Holyrood.

PC Anndra Harper

Chaidh duine eile a chur an grèim co-cheangailte ri bàs an oifigeir phoilis Anndra Harper. Thuirt na Poilis gu bheil fireannach a tha 21 bliadhna de dh'aois, agus a bhuineas do Basingstoke an grèim, còmhla ri triùir dheugairean a chuir iad an grèim a-rithist. Chaochail PC Harper an dèidh a tharraing fo charbad nuair a bha e a' freagairt gairm gu mèirle ann am Berkshire air a' mhìos a chaidh.

Imrichean

Tha na h-ùghdarrasan anns an Fhraing a' gluasad fhògarrach a-mach à campa faisg air Dunkirk 's iad a' feuchainn ri stad a chur air feadhainn a tha a' feuchainn ri in-imreachd mhì-laghail a dhèanamh dhan Rìoghachd Aonaichte. Tha còrr is 1,000 duine air an t-slighe mhì-laghail a dhèanamh ann am bàtaichean beaga air a' bhliadhna gu ruige seo.

Fiaclaireachd Uibhist

Chaidh iarraidh air Riaghaltas na h-Alba a dhol an sàs anns a' chonnspaid mu sheirbheisean fiaclaireachd Uibhist. Tha mì-thoileachas ann an dèidh do Bhòrd Amalaichte nan Eilean Siar innse gun tèid trì ionadan fiaclaireachd a dhùnadh, agus aon ionad a chur nan àite ann am Baile a' Mhanaich. Tha dragh ann cuideachd gum faodadh seo buaidh a thoirt air seirbheisean eile aig Ospadal Uibhist is Bharraigh.

Bòrd na Gàidhlig

Tha dragh air a' chiad chathraiche a bh' air Bòrd na Gàidhlig, Donnchadh Fearghasdan, gum bi e doirbh dhan Bhòrd am Plana Cànain Nàiseanta aca a choileanadh le stiùiriche foghlaim pàirt-ùine. Cha bhi Jim Whannel, a chaidh dhan dreuchd bho chionn ghoirid, ag obair ach là gu leth gach seachdain, ged a bhios dithis eile a' toirt taic dha.