A bhith na bhun-stèidh don dà chuid Gàidhlig is Albais - 's e sin an dòchas a tha an lùib plana Gàidhlig ùr Fhìobha.

Tha oifigear-leasachaidh na Gàidhlig anns an sgìre, Kirsty Strachan, a' còimhead ri poileasaidhean a thaobh na Gàidhlig mar mhodail as urrainn dhi a chleachdadh le luchd-iomairt na h-Albais 'son adhartas fhaighinn dhan chànan sin cuideachd.

Tha Niall Bartlett ag aithris.