Image copyright RNLI Loch Ness

Thuirt buill dhen RNLI gun robh aca ri dèiligeadh ri "sìde dhùbhlanach" air Loch Nis air an deireadh-sheachdain is gaoth làidir ann.

Bha iad a-muigh a' dèanamh cobhair air feadhainn aig an robh duilgheadasan ann am bàta agus na tuinn a' dol a-steach innte.

Thuirt an RNLI gun do ghabh na daoine a bh' anns a' bhàta an t-eagal leis cho dona sa bha an aimsir.

Chaidh an toirt gu sàbhaltachd ann an Cille Chuimein.