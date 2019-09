Coinneamh an Ìle mu aiseagan

Bidh coinneamh mhòr ann an Ìle Diluain mu sheirbheisean aiseig agus bàtaichean-aiseig ùra dhan eilean.

Tha dùil gun toir e ceithir bliadhna an dàrna bàt-aiseig a thogail.

Tha cuid anns a' choimhearsnachd air dragh a nochdadh gu bheil an obair sin a' toirt ro fhada agus nach biodh an soitheach mòr gu leòr nuair a thig i - leis gu bheil dùil ri trafaig coimearsalta a bharrachd bho ghnìomhachas an uisge-bheatha.

Bho chionn ghoirid, thàinig an naidheachd gun deach airgead a chur gu aon taobh le Riaghaltas na h-Alba airson bàta-aiseig a bhiodh a' frithealadh an eilein.