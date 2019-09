Tha BBC Alba air am misneachadh gu mor leis an àrdachadh a thàinig air na tha a' coimhead an t-seanail. Tha seo a' tighinn agus clàr-foghair na seansail ga fhoillseachadh. Thàing àrdachadh cuideachd a thaobh toileachadh agus aithneachaidh a-measg an luchd-amhairc, mar a tha Ruairidh MacIomhair ag aithris.