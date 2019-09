Tha Cuairt-dheireannach Cupa na Camanachd air fàire Disathairne.

Bidh brag na camain rin cluinntinn 's Baile Ùr an t-Slèibhe a' dol an aghaidh Chamanachd an Òbain. Tha am Baile Ùr ag amas air a' chupa a bhuannachadh airson an ceathramh turas ann an sreath.

Tha Camanachd an Òbain airson a thogail 'son a' chiad turas o naoi ceud deug naothad sa sia.

Geam mor dha rireabh do gach sgioba mar a tha Ailean MacLeòid ag aithris.