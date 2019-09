Fiolm ùr mu mhàthair a' chinn-suidhe

Tha fiolm ùr a thèid a shealtainn anns An Lanntair ann an Steòrnabhagh agus air BBC ALBA an ath-sheachdainn a' toirt sealladh ùr air màthair Cheann-suidhe nan Stàitean Aonaichte - Màiri Anna Trump.

Tro litrichean is dealbhan a bha Màiri Anna NicLeòd à Àird Thunga ann an Leòdhas a' cur gu bana-charaid ann an Dùn Dè, tha dealbh ga dhèanamh air laithean a h-òige - mus do dh'fhalbh i gu New York.

Tha tuilleadh aig Ruaraidh Rothach