Obair-càraidh air loidhne-rèile a' chosta an iar

Tha dùil ri obair-càraidh air loidhne-rèile taobh siar na Gàidhealtachd air an ath-mhìos, gus earrainnean den rèile agus drochaidean ùrachadh.

Thuirt Network Rail gum bi an loidhne dùinte eadar a' Chrìon-Làraich agus an Gearasdan bho Dhisathairne an còigeamh là den Damhair, gu Diluain an ceathramh là deug den mhìos sin.

Bidh busaichean a' ruith an àite nan trèanaichean, agus bidh iad a' tadhal air a' mhòr-chuid de stèiseanan, ach a-mhàin An Coire Odhair agus Raineach, far nach fhaigh busaichean a-steach air an rathad.

Tha Network Rail ag ràdh gu bheil iad duilich airson na buaidh a bheir an obair seo air luchd-siubhail.