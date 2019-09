Pròiseas dealbhachaidh 'an aghaidh choimhearsnachdan'

Tha luchd-iomairt a th' air a bhith a' cur an aghaidh pròiseact leasachaidh ann an Lìte, ag ràdh gu bheil am pròiseas dealbhachaidh ann an Alba mì-chothromach agus an aghaidh choimhearsnachdan.

Tha Riaghaltas na h-Alba an-dràsta a' beachdachadh air ath-thagradh bho bhuidhinn leasachaidh, às dèidh mar a dhiùlt Comhairle Dhùn Èideann am pròiseact airson taighean oileanaich agus taigh-òsta air Ceum Lìte.