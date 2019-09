Gaelic and Fitbaw - sin an tiotal a bh' air tachartas shònraichte a chaidh a chumail ann an Dùn Phàrlain a-raoir.

'S e tachartas a bh' ann mu mar a tha a' Ghàidhlig air a cleachdadh ann am ball-coise - agus ann an craoladh a' bhuill-coise gu h-àraid.

Fhuair muinntir Fhìobha an cothrom beagan eòlais fhaighinn air briathrachas an spòrs sa Ghàidhlig - mar a tha Ruairidh MacÌomhair a-nis ag aithris.