Brexit

Tha ceannard nan Làbarach, Jeremy Corbyn, agus na pàrtaidhean dùbhlanach eile a' coinneachadh a' dheasbad am poileasaidh air Brexit agus innleachd 'son taghadh coitcheann. Cha chuir Mgr Corbyn taic ri taghadh coitcheann gus am bi am Bile son stad air Brexit gun aonta stèidhte sa lagh. Tha Boris Johnson a' fàgail air Mgr Corbyn gu bheil an t-eagal air a dhol gu tagadh coitcheann. Tha am Prìomhaire ann an Siorrachd Obair Dheathainn an-diugh le £50m do thuathanaich agus croitearan. Tha an SNP ag ràdh nach eil an sin ach airgead Eòrpach a chùm Westminster bho Alba fad sia bliadhna. Bidh Sir Mìcheal Fallon, a bha na Rùnaire Dìon sa Righaltas Thòraidheach, a fàgail a dhreuchd mar bhall-pàrlamaid aig an ath thaghadh. 'S esan ball Sevenoaks ann an Kent agus tha e mì-thoilichte gun do chuir Boris Johnson aon duine thar fhichead de na reubaltaich Thòraidheach a-mach às a phàrtaidh.

Raibeart Mugabe

Chaochail Raibeart Mugabe a bha na cheannard air Zimbabwe 'son 37 bliadhna. Bha e 95 agus a bha e air a bhith 'san ospadal ann an Singapore 'son còrr is coig mìosan. Bha moladh air a chiad ghreis mar Phrìomh Mhinistear agus Ceann-suidhe 'son adhartas mòr ann an slàinte agus foghlam ach bha sgleò air ùine mu dheireadh le coirbteachd agus bristeadh chòirichean daonna. Chuir an t-arm ruag air mu dheireadh thall ann an 2017.

Huracan Dorian

Thuirt an riaghaltas anns na Bahamas gum bi àireamh nam mairbh le Huracan Dorian ag èirigh gu mòr bhon 30 a th'ann an-dràsta. Tha feadhainn a' gearain nach eil an riaghaltas a' dèanamh gu leòr dha na sgìrean is miosa a dh'fhulaing. Tha an stoirm, a chaidh ìsleachadh gu ìre a h-aon, a' teannadh a niste air cladach nan Stàitean Aonaichte ann an Carolina a Deas agus Carolina a Tuath.

Bàgh an Eig

Thèid iarraidh air comhairlichean Gàidhealach an ath sheachdain taic a chur ri leudachadh aig Raon Cumhachd Bhàgh an Eige air Taobh Sear Rois. Tha Global Energy, leis am bheil an làrach, ag iarraidh cidhe ùr a thogail far am biodh iad a' laimhseachadh agus a' stòradh uidheamachd airson gnìomhachas na h-ola agus pròiseactan ath-nuadhachail.

Darwin Mounds

Tha sgioba de luchd-saidheans agus einnseanairean a' dèanamh a-mach gu muir an-diugh gu sgeir choireal mu cheud mìle an iar thuath air Alba a thomhas am bheil an sgeir a' slànachadh an dèidh milleadh a' rinn tràlairean. Tha ochd bliadhna bho bha rannschadh mu dheireadh air an làrach ris an canar na Darwin Mounds.